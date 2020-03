Coronavirus. Una nuova tenda pre-triage nel piazzale dell'ospedale civile

L’Aou: “Scongiurare l’ingresso di persone potenzialmente infette da Covid-19 in Pronto soccorso”

Di: Antonio Caria

Anche l’Aou di Sassari è in prima linea per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’azienda di viale San Pietro ha avviato la pubblicazione di una cartellonistica informativanelle hall dei presidi, del Materno infantile, della Clinica Medica, del Palazzo Bompiani nelle sale d'attesa degli ambulatori e dei punti prelievi, del centro trasfusionale, nelle sale d'attesa delle Radiologie, al Cup e nelle aree pre-triage allestita nel piazzale del Santissima Annunziata.

Inoltre, ieri sera, è entrato in servizio il personale addetto all'area pre-triage del Santissima Annunziata. Nel piazzale dell'ospedale civile, su viale Italia, è stata posizionata una nuova tenda pre-triage più grande e gli operai dell'Ufficio tecnico hanno tracciato i percorsi di accesso con il personale impiegato che valuterà attraverso un’anamnesi se il soggetto rientra nei criteri di un caso sospetto o meno.

“Se, in base ai criteri previsti, non si tratta di paziente sospetto, – fanno sapere dall’Aou – potrà far accesso al pronto soccorso dal normale ingresso. Diversamente, se si tratta di paziente sospetto seguirà un percorso dedicato sino all’area di isolamento appositamente realizzata, dove verrà preso in carico dai medici del Pronto soccorso che assisteranno il paziente sino al suo eventuale trasferimento nel reparto di Malattie infettive”.

"È importante che si sappia – ribadiscono dalla direzione generale dell'Aou di Sassari – che il pre-triage è fatto esclusivamente per scongiurare l’ingresso di persone potenzialmente infette da Covid-19 in Pronto soccorso. Restano sempre valide, infatti, le disposizioni più volte fatte da Ministero della Salute e Regione Sardegna, e cioè: i pazienti che hanno eventuali dubbi sui sintomi non devono recarsi assolutamente nelle strutture sanitarie, negli ospedali o nei Pronto Soccorso, ma devono contattare il proprio medico”.