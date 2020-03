Coronavirus, Università sospesi fino al 15 marzo lezioni ed esami: ecco i dettagli

La firma del decreto avvenuta stasera dal rettore Maria Del Zompo

Di: Alessandro Congia

Tutte le attività didattiche frontali dei corsi di studio dell’Università degli Studi di Cagliari sono sospese fino al 15 marzo 2020 compreso; le attività potranno essere erogate ove possibile in via telematica. Fino alla stessa data sono anche le esercitazioni pratiche e di laboratorio, seminari, stage e tirocini curriculari anche fuori sede. Sono sospesi anche gli esami di profitto e gli esami finali eventualmente programmati nel periodo dal 5 al 15 marzo 2020 compresi.



Lo stabilisce un decreto firmato pochi minuti fa da Maria Del Zompo, Rettore dell’Università di Cagliari, dopo una giornata di verifiche e approfondimenti ed in piena conformità con il DPCM emanato dal Governo nazionale nella tarda serata di ieri.



Sono esclusi dalla sospensione i corsi post-universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica. Sono esclusi, altresì, tirocini ed esercitazioni in ambito medico sanitario, per i quali sarà responsabilità della Facoltà di Medicina programmare tempi e modalità delle attività stesse in osservanza delle misure igienico sanitarie previste dall’allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020, fatte salve in ogni caso le decisioni delle autorità sanitarie preposte. Ulteriori istruzioni operative riguardanti le attività didattiche saranno trasmesse dalla Direzione Didattica e Orientamento cui si richiede di fare riferimento.



E' interdetto l'uso delle aule studio e delle Biblioteche per le quali restano comunque attivi i servizi: per la richiesta di questi, l'ingresso degli utenti nelle strutture sarà contingentato al fine di evitare affollamenti. Per le indicazioni puntuali sui servizi e sugli orari di ciascuna biblioteca, è necessario consultare le informazioni pubblicate sul sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo.



Le attività di ricerca sia a livello di Ateneo sia a livello di Facoltà, di Dipartimento e di struttura organizzativa funzioneranno regolarmente. I servizi tecnici e amministrativi saranno regolari e aperti al pubblico. Si raccomanda tuttavia agli studenti di recarsi negli edifici universitari solo per esigenze e attività non differibili previo appuntamento.



Tutti gli eventi, le manifestazioni, le attività convegnistiche, congressuali, seminariali e le uscite didattiche sono sospesi fino al 15 marzo 2020 compreso.



Nello svolgimento delle procedure concorsuali sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.