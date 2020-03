L’appello di dottor Meloni: “Aiutiamo Claudia a tornare a casa”

La donna non riesce a deambulare e ha il desiderio di tornare in Sardegna per vivere con i parenti e gli amici e affrontare le cure nella sua terra

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente dell’associazione Mano Tesa Ogliastra, il dottor Natalino Meloni ha lanciato un appello, sulla sua pagina Facebook per aiutare Claudia, una giovane donna, malata tumorale, che vive a Londra ma che vorrebbe tornare in Ogliastra, curarsi nella sua terra ma soprattutto affrontare la malattia con accanto i familiari. Di seguito la lettera integrale del dottor Meloni.

"Una ragazza ogliastrina, che non ha ancora 40 anni e che per convenienza chiameremo Claudia, come tanti nostri giovani, alcuni anni fa, ha lasciato la Sardegna per trovare in Inghilterra quel lavoro di cui la nostra regione continua ad essere molto avara. La voglia di indipendenza e il non voler gravare alla sua età sulle finanze familiari le hanno dato la forza per salire sull'aereo per Londra.

Tempo fa le venne asportato un nodulo mammario e tutto pareva essersi risolto fino alla comparsa di fastidiosi mal di schiena cui, inizialmente, i sanitari non diedero eccessiva importanza. Il peggioramento di tale sintomatologia dolorosa ha però convinto i medici inglesi ad effettuare un accertamento radiologico. L'indagine purtroppo ha evidenziato che due vertebre erano interessate da diffuse erosioni metastatiche ed erano presenti metastasi anche a livello polmonare ed epatico.

Attualmente Claudia ha iniziato la chemio e la radioterapia e le è stato confezionato un busto per evitare che le lesioni vertebrali portino ad esiti ancora più tragici e anche per alleviarle il dolore.

Non riesce a deambulare e ha il comprensibile desiderio di tornare in Sardegna per vivere avvolta dagli affetti dei suoi parenti e dei suoi amici e per affrontare le cure nella sua terra. A Londra è pressoché sola, c'è giusto un giovane parente che fa miracoli per darle una mano essendo anche lui impegnato nel suo lavoro.

Per affrontare il viaggio, non potendo deambulare ed avendo necessita di assistenza sanitaria anche durante il volo, sono necessarie delle spese ingenti.

Rivolgo a tutti l'invito a contribuire per riuscire al più presto a realizzare questo viaggio e alleviare a Claudia quel senso di solitudine e disperazione che certamente sta turbando i suoi giorni.

Come responsabile dell'Associazione Mano Tesa assicuro la massima trasparenza sull'utilizzo delle eventuali somme devolute di cui faremo un preciso rendiconto.

Le somme possono essere versate sul Conto Corrente di Mano Tesa Ogliastra del Banco di Sardegna.

IBAN: IT12U0101585390000065016183

Grazie a tutti.

Natalino Meloni. Presidente dell'Associazione Mano Tesa Ogliastra"