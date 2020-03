Seggiolini auto anti-abbandono bimbi, scatta l’obbligo da domani: ecco cosa rischia chi non è in regola

Controlli a tappeto sulle strade da parte delle forze dell’ordine

Di: Alessandro Congia

La data è quella del 6 marzo 2020, è quella dell'entrata in vigore definitiva della normativa del Codice della Strada che rende obbligatorio l'utilizzo dei seggiolini anti abbandono in auto. L’obbligo di adeguarsi era scattato il 7 novembre scorso.

Cosa si rischia

Chi non si sarà adeguato alla normativa entro il 6 marzo 2020, sarà passibile di multe che potranno andare dagli 83 ai 333 euro. E, nel caso di recidività, l'assenza del dispositivo anti abbandono comporterà anche la perdita di 5 punti sulla patente di guida. Il Governo ha messo a disposizione un bonus di 30 euro per ogni bambino del nucleo familiare per acquistare i dispositivi obbligatori.

www.bonuseggiolino.it è la piattaforma per richiedere il contributo.