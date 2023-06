Valentina Ferragni. Vacanze in Sardegna tra Alghero e Stintino

L'influencer ha scelto l'Isola per la sua estate

Di: Redazione Sardegna Live

La chioma bionda al vento tra un giro in barca e un aperitivo a base di Ichnusa in riva al mare. Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara, è solo l'ultimo vip in ordine di tempo ad aver scelto la Sardegna per le sue vacanze estive.

L'influencer di Cremona ha trascorso diversi giorni tra Alghero, Stintino e Porto Ferro documentando il suo tour nel nordovest dell'Isola sui social e raccontando ai suoi milioni di follower le bellezze della Sardegna.

CHI E'. Valentina Ferragni è una influencer e designer di gioielli 28enne, sorella di Chiara Ferragni. Fondatrice e responsabile del Valentina Ferragni Studio, la giovane è nota per essere una delle promesse del lifestyle odierno, grazie alle sue creazioni alla moda ed eleganti.

Nata a Cremona nel 1992, ha conseguito la laurea in Linguaggi dei Media all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Appassionata di interior design, collabora fra gli altri con Levi’s, Pomellato, Guess, Peppe Chocolate. Crea una sua linea di costumi e fonda il Valentina Ferragni Studio, che produce accessori. Di recente ha annunciato la fine della relazione con l’igienista dentale e blogger Luca Veliz.

Protagonista sui social, Valentina Ferragni conta oltre 4,5 milioni di follower su Instagram e oltre mezzo milione su TikTok.