Monserrato. Ruba 300 euro dal registratore di cassa: sorpresa dalla proprietaria scoppia una rissa

Denunciata 45enne per tentata rapina

Di: Redazione Sardegna Live

È entrata in un negozio di abbigliamento, gestito da una commerciante di origine cinese, di via del Redentore a Monserrato e si è impossessata di 300 euro prelevati dal registratore di cassa. Ma il suo gesto non è passato inosservato. È stata, infatti, sorpresa dalla proprietaria del negozio e tra le due è scoppiata la rissa. La commerciante è riuscita a riprendersi i soldi e la donna è fuggita.

Questo quanto successo il 22 giugno e quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione che, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza e le testimonianze di diverse persone, sono riusciti a identificare la donna, una 45enne di Monserrato.

I militari l’hanno denunciata per tentata rapina.