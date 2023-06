Pili all’assemblea di Confartigianato Sardegna: "Problema dell’energia è preponderante"

"Stiamo rispondendo alle esigenze delle imprese con lo stanziamento dei fondi per le comunità energetiche"

Di: Arianna Zedda

“Nelle prossime settimane ci sarà la convocazione delle associazioni imprenditoriali sul problema dell’energia e sul fondo da 70 milioni di euro stanziato dalla Giunta per l’autoproduzione da rinnovabili”. Sono le parole dell’assessore dell’Industria, Anita Pili, intervenendo questa mattina all’Assemblea della Confartigianato Imprese a Siamaggiore, dal titolo 'Costruttori di futuro, siamo noi. Il valore artigiano protagonista del domani'.

“Dopo oltre dieci anni di assenza questa Giunta regionale ha finanziato l’infrastrutturazione delle aree artigianali, con un impegno volto a significare, sin dall’origine del nostro impegno istituzionale, l’importanza del settore artigianale. Stiamo rispondendo alle esigenze delle imprese con lo stanziamento dei fondi per le comunità energetiche, per il reddito energetico per le famiglie e per le imprese. In questi ultimi anni il problema dell’energia è diventato preponderante e ogni intervento finanziario che viene fatto per risolverlo impatta positivamente sul tessuto economico e sociale: in questo caso, mettendo in moto l’attività artigiana a diversi livelli”, ha dichiarato Pili.

“Vogliamo lavorare insieme a tutte le imprese – ha concluso l'assessore – incluse quelle artigiane, per potenziarle e sostenerle”.