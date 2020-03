“M’Illumino di meno”. Il Comune aderisce alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili

Capula e Fiori: “Salvaguardare il pianeta e il decoro della città”

Di: Antonio Caria

Anche il Comune di Castelsardo ha deciso di aderire alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa da Caterpillar e Radio2, “M’Illumino di meno”, prevista per domani.

l’Amministrazione Comunale consegnerà ai 135 piccoli alunni delle scuole dell'infanzia una pianta, messa a disposizione dall’Agenzia Forestas, che ogni bambino pianterà e ne seguirà la crescita. Inoltre saranno distribuite piante di corbezzolo, mirto, lentischio e fillirea. Infine, nelle ore serali/notturne, saranno spenti i fari che illuminano la Torre di Frigiano.

“È fondamentale per tutti noi amministratori – hanno rimarcato il Sindaco Antonio Capula e l’Assessore alle politiche ambientali Roberto Fiori – coinvolgere, i cittadini e non solo, in iniziative volte alla tutela dell’ambiente, anche con semplici azioni quotidiane, affinché tutti, ognuno per la propria parte, possiamo contribuire, con i nostri comportamenti, a fare la differenza per la salvaguardia del nostro pianeta, ed al decoro della Città”.