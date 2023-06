Pomeriggio di fuoco in Sardegna: cinque incendi spenti con gli elicotteri

In totale sono stati 14 i roghi. Per domani nuova allerta per le fiamme

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 14 gli incendi divampati oggi in Sardegna. Per cinque di questi è stato necessario l'impiego dei mezzi aerei del Corpo forestale.

A Villaurbana le fiamme hanno percorso una superficie di circa due ettari di seminativo, mentre a Dolianova sono andati in fumo circa cinque ettari di seminativo ed uliveti. A Narcao l'incendio ha percorso una superficie di circa 0,14 ettari; 1200mq di stoppie e 200 mq di bosco. mentre a Bono circa 0,01 ettari. Fiamme anche a Lula in località Santuario San Francesco.

Nel frattempo la Protezione Civile regionale, con un nuovo bollettino, ha stabilito al livello "medio" per il Campidano, il Sulcis, la Marmilla, l'Oristanese, il Logudoro e la Gallura la previsione di pericolo incendio, per la giornata di domani, sabato 24 giugno.