Anche il pallone d’oro Benzema sceglie la Sardegna per le proprie vacanze

Immortalato a La Maddalena. Proprio di recente ha firmato con l’Al Ittihad per un ingaggio monstre

Di: Stefano Soro

È tempo di vacanze estive per i calciatori e molti di loro scelgono la Sardegna, sempre più meta privilegiata. Abbiamo già detto di Cristiano Ronaldo, che si sta godendo un po' di relax con Georgina e i figli in Costa Smeralda. Ma c’è un altro ex giocatore del Real Madrid che in questi giorni ha scelto l’Isola per trascorrere le vacanze. Si tratta di Karim Benzema, fresco di trasferimento in Arabia Saudita, all’Al Ittihad.

Un noto ristorante dell’isola ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del vincitore del Pallone d’oro 2022. Dopo 25 trofei vinti in 14 anni, l'attaccante francese ha deciso di lasciare il Real Madrid, nonché il calcio europeo, raggiungendo Cristiano Ronaldo nella Saudi League ma soprattutto andando a guadagnare cifre stratosferiche. Infatti, Benzema si è legato all’Al Ittihad per due stagioni con un ingaggio di 200 milioni all’anno netti comprensivi di bonus.