Tragedia a Gesturi. Lutto cittadino per i funerali

Domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Teresa d'Avila l'ultimo saluto a Luigi

Di: Redazione Sardegna Live

"Questa tragedia ha sconvolto tutta la comunità, qui tutti si conoscono. Abbiamo deciso di stare vicini alla famiglia e decretare il lutto cittadino per il giorno dei funerali". Così il sindaco di Gesturi, Ediberto Cocco, sulla morte di Luigi Busia, il ragazzino di 15 anni finito in un dirupo col trattore del padre che stava guidando nelle campagne del paese: il mezzo ribaltandosi lo ha schiacciato.

I funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di Santa Teresa d'Avila.

"Ci saranno le associazioni di volontariato, il gruppo folk, di cui Luigi faceva parte, tutto il paese vuole stringersi attorno alla famiglia", spiega ancora il primo cittadino.

Non mancheranno i ragazzi della Polisportiva di Isili, nella quale il ragazzino giocava tra gli allievi. Oggi il simbolo della società sulla pagina Facebook è stato listato a lutto e il presidente, Mario Luigi Casu, ha postato una lettera di addio.

"Non è facile scrivere queste righe per salutare un nostro ragazzo che purtroppo ci ha lasciato in maniera cosi improvvisa - si legge nel social - Luigi faceva parte della nostra famiglia sportiva, con i suoi amici partecipava al campionato provinciale dei Giovanissimi e Allievi. Malgrado le difficoltà dovute al viaggio, agli impegni scolastici, la famiglia aveva dato la sua disponibilità e scendeva in campo con la sua simpatia e disponibilità. Si era subito inserito nel gruppo. Non lesinava energie in allenamento e in modo particolare nelle partite. Lo ricorderemo sempre per le sue grandi qualità. Lascia un grande vuoto. Sarai sempre con noi. Ciao Luigi".

Proseguono nel frattempo gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Sanluri e degli ispettori dello Spresal per ricostruire la dinamica della tragedia. Il trattore è stato già sequestrato.