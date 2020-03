Tragedia sulla 130, c'è un morto e un ferito grave

Lo scontro tra due auto è avvenuto al km. 29,400

Di: Alessandro Congia

Bruttissimo incidente mortale sulla strada statale 130 all'altezza di Siliqua: il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima si chiamava Roberto Melis, 37 anni, di Decimomannu. Il giovane è morto sul colpo. L'amico 30enne invece è stato elitrasportato al Brotzu.

L'urto ha coinvolto una Fiat Punto (sulla quale viaggiavano i due) e una Renault Kangoo (il conducente è rimasto praticamente illeso). Sul posto anche le ambulanze del 118, PolStrada di Cagliari e Sanluri e Radiomobile Carabinieri di Iglesias per i rilievi di legge e per la viabilità che è rimasta bloccata in direzione Siliqua. Ancora da chiarire con esattezza la dinamica del''episodio.