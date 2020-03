Kit per proteggersi dal coronavirus nelle guardie mediche: ma sono solo per i dottori

E le guardie giurate?

Di: Redazione Sardegna Live

Alla nostra redazione ci sono arrivate varie segnalazioni su un fatto che vogliamo porre alla vostra attenzione.

Nelle guardie mediche sarde sono arrivati i kit per proteggersi dal coronavirus per i medici, ma chi ci scrive sottolinea il come si possibile che in questa forma di tutela e prevenzione non siano contemplate le guardie giurate: “Come mai nelle guardie mediche sarde sono arrivati i kit per proteggersi dal coronavirus per i medici, e per le guardie giurate niente? Visto che in tutta la Sardegna le guardie mediche operano insieme alle guardie giurate”.

Ricordiamo che alla guardia medica, tecnicamente chiamata medico di continuità assistenziale, ci si rivolge per problemi urgenti nelle ore notturne, dalle 20 della sera alle 8 del mattino, o nei giorni festivi e prefestivi. In Sardegna abbiamo 189 guardie mediche.