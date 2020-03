Piazza Matteotti della “vergogna”, il Comune corre ai ripari. Marcello Polastri: “Arriva la messa in sicurezza per quell’area”

Da luogo dello spaccio e del bivacco di senzatetto, oggi quello slargo è transennato e totalmente delimitato da transenne

Di: Alessandro Congia

Via alla messa in sicurezza della centralissima piazza Matteotti a Cagliari, per mano del Comune, con l’imminente fruibilità dello storico spazio verde, attraverso delle passerelle pedonali che da giorni, sono in fase di realizzazione.

“Il sistema delle passerelle – dice il consigliere comunale e presidente della Commissione Sicurezza, Marcello Polastri - sarà una sistemazione temporanea: dotate di parapetti e luci segna-passo, consentiranno comunque di passare nella piazza-cantiere, da rimettere in sesto, e che per tra poco più di un mese diverrà comunque più bella anche agli occhi dei turisti e dei Cittadini Cagliaritani ma, soprattutto, sicura”.

Una sorta di soluzione ‘tampone’ insomma, in previsione anche dell’arrivo dei vacanzieri e turisti per eliminare quel colpo in un occhio dell’attuale piazza ridotta a degrado: “I cagliaritani e non solo loro - ammette Polastri – dovranno pazientare ancora un po’ per un restyling futuro già in itinere dell’intero spazio, che ben sappiamo, va rimesso in sesto per bene, con la collaborazione di più enti e istituzioni competenti”.

L'obiettivo è quello di rendere di nuovo fruibile, riportare dignità e soprattutto sicurezza in uno dei luoghi simbolo della città e per questo, in attesa che si rifaccia il look con un intervento definitivo, sono iniziati in questi giorni i lavori per la sistemazione provvisoria di Piazza Matteotti che entro due mesi sarà riaperta ai cagliaritani.



Verranno, infatti, realizzate alcune passerelle pedonali, larghe circa due metri, che permetteranno l'attraversamento della Piazza dal lato stazione verso il Largo e tra il capolinea dell'ARST e il Palazzo Civico. Le strutture saranno dotate di parapetti realizzati con gli stessi materiali presenti nell'Anfiteatro Romano e tutto intorno, per migliorare la sicurezza e il decoro, verranno ridisegnati gli spazi con la ghiaia bianca in modo da conferire un aspetto più ordinato a tutto lo scenario.



I dettagli dell'intervento, sono stati illustrati oggi, martedì 4 marzo 2020, in una apposita conferenza stampa convocata dal Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.



“Era ormai diventato difficile – ha spiegato il primo cittadino del capoluogo sardo – attraversare la piazza e camminarci. Ci sono stati alcuni incidenti capitati ai passanti e allora abbiamo dato il via libera ad un primo intervento per mettere in sicurezza Piazza Matteotti, creando un sistema di camminamenti semplice che consentisse l'attraversamento della stessa. Contemporaneamente abbiamo impedito l'accesso alle zone meno sicure. In poco tempo, questo intervento di permetterà di restituire ai cittadini un luogo simbolo della città in attesa di un intervento definitivo”.



L'Amministrazione, infatti, ha già in programma di realizzare un concorso di progettazione che consenta a professionisti di livello, di dare delle prospettive interessanti sulla riqualificazione della piazza. “È un luogo che richiedere un intervento strutturale più importante che riguarderà non solo la piazza ma tutta la via Roma” ha concluso il Sindaco che ha voluto al suo fianco l'Assessora ai Lavori Pubblici, Gabriella Deidda.



“Abbiamo utilizzato – ha precisato l'Assessora Deidda – i parapetti dell'Anfiteatro che poi potranno essere smontati e riutilizzati per altre opere di riqualificazione”.



“Quello relativo a Piazza Matteotti – ha voluto aggiungere Umberto Ticca, Presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici – è stato uno dei primi argomenti affrontati per uno dei punti cruciali sia per gli eventi che come porta della città. Con questo intervento arriveremo con maggiore serenità al progetto futuro, ma abbiamo già fatto un passo avanti verso una piazza che a breve sarà fruibile e percorribile”.



In futuro, Piazza Matteotti dovrà diventare il biglietto da visita di una città che si apre sul Mediterraneo, gradevole e innovativa. E in attesa che le idee si trasformino in progetti specifici, il primo passo è stato quello di rendere i luoghi più sicuri e utilizzabili.



A spiegare i dettagli tecnici dell'intervento è stato il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, Daniele Olla. “Con questi lavori, anche i disabili potranno riattraversare la piazza. Avevamo la necessità di eliminare le recinzioni di cantiere che creavano qualche problema e adesso restituiremo un attraversamento sicuro e illuminato che metterà in comunicazione il Largo con la Sazione e con l'ARST. Non sono previste panchine o spazi di stazionamento perché la piazza, all'interno, non è in sicurezza, ma verrà ridato decoro alla zona, tutelando anche gli alberi che si trovano all'interno della piazza”.