Strade ancora invase dai cumuli di rifiuti, Valerio Piga: “Situazione peggiorata”

Il portavoce di Arrosa Collettivo prosegue la sua attività di “sentinella” dei rifiuti: ecco le foto della vergogna

Di: Alessandro Congia

“Queste sono delle immagini scattate qualche ora fa nel quartiere di San Michele.

Strade invase da montagne di rifiuti, a pochi passi dalle abitazioni, negozi, da una chiesa e da una mensa universitaria. Non sono passati pochi mesi ma quasi un anno”.

Il reportage del numero uno di Arrosa Collettivo, Valerio Piga, non nuovo alle quotidiane denunce e ai flash mob contro i maleducati e per puntare il dito contro le continue discariche abusive in periferia e nel centro abitato, ci va giù pesante: “Via Premuda, via Abruzzi, piazza Medaglia Miracolosa, via Podgora, piazza San Michele, via Bosco Cappuccio – dice - da 259 giorni che amministra questa Giunta la situazione è peggiorata, è inutile negare l'evidenza come stanno facendo l'assessore Guarracino ed il sindaco Truzzu. Da amministratori devono assumersi la responsabilità del fallimento della loro strategia (confusa) – conclude Piga - contro i rifiuti in strada”.