La Musica travolge Alghero: oggi il concerto di Niccolò Fabi

Un ricchissimo calendario di eventi fino a lunedì 26 giugno

Di: Redazione Sardegna Live

Quella di ieri è stata una giornata davvero intensa ad Alghero con la Festa della Musica che ha letteralmente travolto la città: Musica e concerti nella main hall Aeroporto di Alghero, all'Istituto Musicale G. Verdi e spettacoli itineranti per il centro storico.

Una festa che prosegue con un ricchissimo calendario di eventi fino a lunedì 26 giugno: oggi (giovedì 22 giugno) la performance itinerante di GALIRO’ a cura di Spazio T e l'atteso concerto di Niccolò Fabi (Lo Quarter, ore 21:00).

Si prosegue con Mario Tozzi e Enzo Favata (24 giugno), Francesco Cicchella (25 giugno) e Piero Marras (26 giugno). Musica che in questi giorni si intreccia con la tradizione dei Focs de Sant Joan, con manifestazioni sul Lungomare Barcellona, l'accensione dei falò e il rito del comparatico sulla spiaggia di San Giovanni (venerdì 23 giugno).

"Un solo sincero e grande ringraziamento a tutte le associazioni che si sono messe a disposizione della città per questa bellissima giornata di musica e spettacolo. Grazie al Ministero della Cultura che ha scelto Alghero come città testimonial in Italia e all'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci, che sempre più ha intuito l'importanza della valorizzazione culturale, artistica e musicale in chiave turistica ed ha imboccato negli ultimi anni la giusta strada per il definitivo rilancio dell'immagine della Riviera del Corallo oltre i confini nazionali". Queste le parole del presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che ieri ha salutato dal palco allestito al Quarter il testimonial della Festa della Musica 2023, Enrico Rava, autore e speciale interprete di un coinvolgente concerto. Applausi a scena aperta anche per la Big Band Jazz formata dagli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari.