Morgongiori. Falco pellegrino salvato da Forestale e allevatori

L'esemplare adulto è stato affidato a veterinari

Di: Redazione Sardegna Live

È stato salvato dagli agenti della stazione forestale di Ales un esemplare adulto di falco pellegrino, rinvenuto in località Obieddu (nelle campagne di Morgongiori). Per l’impresa è stata fondamentale anche la collaborazione di alcuni allevatori.

Il rapace sarebbe sicuramente morto di stenti se non fosse stato preso in consegna e trasportato con urgenza nella clinica veterinaria Duemari di Oristano, dove riceverà le cure del caso e l'alimentazione adeguata. Da un primo controllo, infatti, il maestoso animale è risultato privo di ferite e fratture ma fortemente denutrito. Una volta che si sarà ristabilito, verrà reintrodotto nel suo ambiente naturale.

Il falco pellegrino (Falco peregrinus) è specie protetta dalla Convenzione di Washington, che tutela fauna e flora a rischio di estinzione, e dalla legge sulla caccia del 1992.

"Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è sempre impegnato in prima linea, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, per la salvaguardia della fauna selvatica – si legge in una nota - L'Ispettorato Forestale di Oristano ogni anno, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, predispone servizi mirati volti alla tutela di specie protette e indifese, quali ungulati, rapaci, tartarughe, volpi e ricci".