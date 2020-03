Paura alla rotatoria: perde il controllo dell'auto e si ribalta su un lato

È successo in via Budapest.

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 8:30 di questa mattina un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su un lato nella rotatoria di via Budapest.

La vettura a urtato un’aiuola spartitraffico di protezione e si è capovolta su un fianco.

Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso le persone a bordo del mezzo. Non avrebbero riportato gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale per i rilievi.