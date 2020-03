Protocolli operativi Coronavirus. Conoci incontra i referenti della Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale

Il primo cittadino: “Si risponde all’emergenza senza inutili allarmismi”

Di: Antonio Caria

Si è tenuto ieri pomeriggio, a Porta Terra, un incontro al quale hanno preso parte il Sindaco di Alghero, Mario Conoci, l’Assessore comunale all’Ambiente, Andrea Montis, ei referenti della Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale.

Sul tavolo il tema legato all’emergenza Coronavirus e la riunione dello scorso venerdì, a Cagliari, con i primi cittadini per i protocolli operativi.

“La collaborazione e la partecipazione delle comunità è fondamentale per rispondere ed agire con voce univoca alle disposizioni del Ministero della Salute e della Regione, senza iniziative locali – ha sottolineato Conoci -. L’incontro di Cagliari è stato importante per informare i sindaci sulla situazione generale e soprattutto per attuare misure di collaborazione per promuovere le buone pratiche di comportamento.

“Si risponde all’emergenza – ha concluso – senza inutili allarmismi ma con la consapevolezza di contribuire ad un maggiore senso di sicurezza tra i cittadini”.