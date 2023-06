Le cinque spiagge più romantiche della Sardegna

La top five degli utenti di TripAdvisor

Di: Ilaria Cardia

“La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: ventiquattro mila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso.” Così Fabrizio De André descrisse la regione divenuta, per lui, una seconda casa. Le sue parole descrivono poeticamente la bellezza dell’Isola in tutte le sue sfaccettature: le montagne, le foreste, il mare e le sue bellissime spiagge.

Spiagge frequentate da gruppi di amici, famiglie, solitari e coppie che decidono di dedicare del tempo per loro o festeggiare una speciale ricorrenza. Ma quali sono le spiagge più romantiche?

La classifica che vi presentiamo segue le cinque spiagge più consigliate per le coppie dal sito TripAdvisor, il più celebre portale web di viaggi al mondo, contenente recensioni, commenti e foto di località, ristoranti, locali notturni e strutture ricettive: