Tredicenne investito mentre attraversa le strisce pedonali

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

Di: Redazione Sardegna Live

Dobbiamo ancora una volta segnalare un altro investimento di pedone a Cagliari.

È successo nel primo pomeriggio in via Palestrina. Una Nissan Micra, condotta da una 69enne cagliaritana, ha travolto un 13enne residente in città mentre attraversava sulle strisce pedonali.

A causa dell'impatto il tredicenne è caduto a terra ed è rimasto ferito, fortunatamente non gravemente. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.