Carne sequestrata a Nuoro, il gestore del servizio mensa di Oliena: “Non era destinata alle scuole”

Controllo effettuato dalla Polizia Stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Il gestore del servizio mensa del comune di Oliena Angelo Zedda interviene in merito alla notizia del sequestro di carne “trasportata senza il rispetto delle normali regole igieniche previste dal Dlg 193/2007 e reg CE nr 852/04”, come riferito tramite nota stampa dalla Polizia.

In particolare, gli agenti, durante un servizio di controllo per il trasporto di alimenti finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni igieniche, alla tracciabilità delle derrate e alla regolarità della documentazione, hanno effettuato il controllo di un veicolo per il trasporto specifico di sostanze alimentari.

“Ci tengo a precisare che la carne in questione non era merce destinata alle scuole di Oliena”, fa sapere Angelo Zedda a seguito di quanto comunicato dalla Polizia e diffuso dai media in cui si è parlato di “sostanze alimentari destinate alle scuole dell'infanzia e primaria di Oliena”.

Dal controllo effettuato dalla Sezione Polizia Stradale di Nuoro è risultato che la carne sequestrata oltre ad essere trasportata in contenitori non idonei e pertanto contaminabili non aveva la documentazione di tracciabilità attestante la provenienza, la specie e lotto di lavorazione come previsto.

La replica del gestore del servizio mensa: “La carne che è arrivata a destinazione nelle scuole è confezionata e trasportata a norma di legge, con autocarri refrigerati, messa sottovuoto e trasportata in contenitori adeguati. La carne che è stata contestata non era merce destinata alla mensa scolastica, bensì a un’altra azienda, cliente del medesimo fornitore”.

Intanto, la carne è stata sottoposta sotto sequestro cautelare e destinata alla distruzione, mentre al vettore sono state elevate sanzioni amministrative per 2.500 euro.