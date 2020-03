Scontro tra due auto, due i feriti: una persona estratta dalle lamiere

Non si conoscono le cause che hanno causato lo scontro

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente stradale oggi pomeriggio in via Nissardi a Pirri. Due le auto coinvolte, per cause ancora da accertare, e altrettanti i feriti. Uno di questi è rimasto intrappolato tra le lamiere ed è stato estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Cagliari e poi affidato alle cure del personale del 118.

I pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.