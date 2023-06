Stintino. Come prenotare la spiaggia, 1.500 i posti giornalieri disponibili

Di: Redazione Sardegna Live

La Pelosa di Stintino, in provincia di Sassari, conserva immutato il suo fascino. Contraddistinta da una sabbia bianca finissima e dal mare azzurro-turchese dal fondale molto basso. È collocata nell'estremo lembo nord-occidentale della Sardegna, e si affaccia sul golfo dell'Asinara e sull'omonima isola dominata da una suggestiva torre aragonese risalente al XVI secolo.

Per poter accedere alla spiaggia bisogna prenotare. I posti disponibili sono 1.500 giornalieri. La prenotazione per l’accesso alla spiaggia può essere effettuata per 750 posti in qualunque momento senza limiti di tempo per il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2023; per 750 posti non prima di 48 ore dalla data di accesso che si intende prenotare. I bambini sotto i 12 anni non devono effettuare la prenotazione.

Il controllo degli accessi e quindi la necessità di accedere con QRCode è previsto dalle ore 8:00 alle ore 18:00.

Prenotazione senza limiti di tempo - 750 posti, sui 1500 disponibili giornalmente, possono essere prenotati senza limiti di tempo nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2023. La prenotazione prevede il pagamento di una tariffa giornaliera di euro 3,50 a persona. Ogni prenotazione può comprendere al massimo 4 persone. I bambini sotto i 12 anni non devono essere inseriti nella prenotazione. È consentita la prenotazione per più giorni consecutivi.

Prenotazione entro 48 ore - 750 posti, sui 1500 disponibili giornalmente, possono essere prenotati non prima di 48 ore rispetto dal giorno di utilizzo nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 2023. La prenotazione prevede il pagamento di una tariffa di euro 3,50 a persona. Ogni prenotazione può comprendere al massimo 4 persone ed un utente può inserire al massimo una prenotazione al giorno. I bambini sotto i 12 anni non devono essere inseriti nella prenotazione.

Nella spiaggia è vietato: fumare, abbandonare rifiuti, l’ingresso dei cani dalle 8 alle 20, il commercio ambulante, utilizzare detergenti e shampoo, asportare sabbia, conchiglie e sassi. E ancora: creare buche, avvallamenti o qualunque altro impedimento sull’arenile; depositare pietrame o altro materiale estraneo al tessuto naturale dell’arenile per la fissazione degli ombrelloni o per differente scopo; praticare qualsiasi gioco o attività sportiva che possa recare danni o molestie alle persone; lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre Attrezzature.

È obbligatorio: utilizzare le stuoie sotto gli asciugamani e utilizzare le apposite fontanelle per rimuovere la sabbia dai piedi.

Accesso alla spiaggia - Per accedere alla spiaggia l’utente dovrà mostrare al personale preposto al controllo il QRCode, che può essere scaricato cliccando sul link presente nella Conferma della Prenotazione o comunque il numero dell’ordine di prenotazione. Tutte le persone comprese nella prenotazione dovranno accedere alla spiaggia contemporaneamente per cui non vi è possibilità di accessi separati o utilizzi multipli del QRCode o del numero d’ordine.