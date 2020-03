Ghali incontra i fan a Cagliari

Appuntamento domani alla Mondadori di via Roma 63

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo lo speciale set portato in qualità di super ospite sul palco di Sanremo e dopo lo straordinario successo di Boogieman Feat Salmo, certificato disco d’oro dalla FIMI in sole due settimane, DNA il secondo album di Ghali è finalmente di tutti.

Prima dei grandi appuntamenti live prodotti e organizzati da Live Nation del “Concerto a Milano” l’8, 9 e 10 Maggio al Fabrique, unici concerti previsti in Italia, Ghali torna ad abbracciare i fan durante una serie di incontrifirma copie che toccheranno le principali città italiane.

Domani 4 marzo alle 15.00 sarà a Cagliari alla Mondadori di via Roma 63 a Cagliari.

DNA è il nuovo album di Ghali, disponibile dal 20 febbraio per Atlantic Warner/Sto Records. Quindici tracce per raccontare il viaggio che ha portato Ghali ad essere oggi un riferimento nella scena musicale nazionale e internazionale. Il secondo album di Ghali, dopo lo strepitoso successo di Album (triplo disco di platino FIMI), è un disco forte, a tratti identitario ma anche pieno di sfaccettature che testimoniano le diverse anime di un artista che non ha mia avuto paura di cambiare gli abiti delle sue canzoni. DNA, otre ad essere un vero e proprio percorso biografico in musica è un viaggio visivo, intriso d’arte e concepito per colpire per la sua estetica.

Dalla copertina in cui Ghali si leva la maschera, concept anche dell’esibizione da super ospite a Sanremo, passando per la cura quasi cinematografica dei videoclip come quello di Boogieman girato in reverse, l’idea nel lavoro di Ghali è sempre di immergere lo spettatore in un immaginario capace di coinvolgerlo a trecentosessanta gradi.