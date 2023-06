Ad Alghero la Festa della Musica: ecco tutti gli appuntamenti

Questa sera il concerto di Enrico Rava. Domani di Niccolò Fabi

Di: Redazione Sardegna Live

Giornata davvero intensa quella di oggi, mercoledì 21 giugno, ad Alghero dove è in corso una settimana di eventi in occasione della Festa della Musica 2023.

Un ricchissimo calendario che vede la Riviera del Corallo protagonista all'interno del programma nazionale ideato dal Ministero della Cultura. Si parte nella main hall Aeroporto di Alghero dalle ore 10 col concerto di violino di Anna Vivaldi a cura dell'Istituto Musicale G. Verdi. Celebrazioni per i 75 anni che proseguiranno alle ore 17 col concerto delle allieve, allievi e insegnanti dello storico istituto musicale algherese in via Simon presso la sede dell'istituto.

Dalle ore 18 POOM-CHA, performance itinerante nel centro storico a cura di GALIRO’ per Spazio T. La giornata prosegue la rassegna Jazzalguer della Bayou Club Events nella main hall Aeroporto di Alghero: in concerto Marcello Zappareddu – chitarra, Salvatore Maltana – basso/contrabbasso, Massimo Russino – batteria e Antonio Daga “Gionta” – voce. Dalle ore 19 il Concerto-esibizione itinerante nel centro storico a cura della banda Musicale A. Dalerci, mentre dalle ore 20 si esibiranno il Coro Eufonia di Gavoi, Coro Polifonico Algherese, Coro de Iddanoa Monteleone, Coro Matilde Salvador Concerto corale | esibizione Coro Eufonia di Gavoi, Coro Polifonico Algherese, Coro de Iddanoa Monteleone, Coro Matilde Salvador, Orchestra Il Violino di Sassari nella Cattedrale di Santa Maria.

Giornata che si chiuderà dalle ore 21:30 col Concerto di Enrico Rava, il testimonial nazionale della Festa della Musica 2023. A seguire la Big Band Jazz formata dagli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Lo spettacolo aprirà la stagione di concerti sul palco del Quarter nel centralissimo Largo San Francesco.

Festa che ad Alghero proseguirà fino al 26 giugno con gli attesi spettacoli di Niccolò Fabi (22 giugno), Mario Tozzi e Enzo Favata (24 giugno), Francesco Cicchella (25 giugno) e Piero Marras (26 giugno).

Mercoledì 21 giugno

Ore 10

Istituto Musicale G. Verdi

Anna Vilardi – concerto violino

DOVE: main hall Aeroporto di Alghero



Celebrazioni dei 75 anni del Verdi

Ore 17.00

Concerto allieve, allievi e insegnanti

A cura dell’Istituto Musicale G. Verdi

DOVE: Via Simon Istituto Artistico Musicale G. Verdi



Ore 18.00

POOM-CHA| performance itinerante a cura di GALIRO’

A cura di Spazio T

DOVE: Itinerante centro storico



Ore 18

Rassegna Jazzalguer della Bayou Club Events

Marcello Zappareddu – chitarra

Salvatore Maltana – basso/contrabbasso

Massimo Russino – batteria

Antonio Daga “Gionta” – voce

DOVE: main hall Aeroporto di Alghero



Dalle ore 19.00

Concerto | esibizione itinerante

A cura della banda Musicale A. Dalerci

DOVE: itinerante centro storico



Dalle ore 20.00

Concerto corale | esibizione Coro Eufonia di Gavoi, Coro Polifonico Algherese, Coro de Iddanoa Monteleone, Coro Matilde Salvador, Orchestra Il Violino di Sassari

A cura della Akademia Cantus et Fidis Coro Matilde Salvador

DOVE: Cattedrale Santa Maria

Ingresso libero



Ore 21.30

Concerto di Enrico Rava| testimonial della Festa

A seguire Big Band Jazz formata dagli allievi del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il Conservatorio Luigi Canepa di Sassari

DOVE: Piazzale Lo Quarter



Ingresso su prenotazione

Prenotazioni

• Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop – via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292 – dal lunedì alla domenica dalle ore 17 alle ore 20 | sabato dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 17.00 alle ore 20 (martedì chiuso)

• Ufficio Informazioni Turistiche via Cagliari, 2 (dal lunedì al sabato: 9.00 – 13.00 / 15.30 – 19.30 – domenica e festivi infrasettimanali 10:00-13:00)

• Mail info@algheroexperience.it



Giovedì 22 giugno

Ore 18.30

POOM-CHA| performance itinerante a cura di GALIRO’

A cura di Spazio T

DOVE: Itinerante centro storico



Ore 21.00

SOLOTOUR | Niccolò Fabi in concerto

A cura della Cooperativa Le Ragazze Terribili

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietto Posto unico € 23 | Biglietti on line www.ticketone.it | Botteghino Coop. Le Ragazze Terribili via Roma 144 Sassari | Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop – via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292



Sabato 24 giugno

Ore 18.30

CHAPITEAU PARAPLUIE| musica su trampoli

A cura di Spazio T

DOVE: Itinerante Passeggiata Bousquet e San Giovanni

Ore 21.00

UOMINI E VIRUS, Uno scomodo equilibrio di e con Mario Tozzi e Enzo Favata | spettacolo

A seguire

Serata Astronomica | a cura della Dott.ssa Barbara Leo: le costellazioni, il racconto di miti e leggende ad esse legate

A cura della Coop. SILT

DOVE: Area archeologica Nuraghe Palmavera

Biglietto € 15,00| Botteghino Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop – via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292



Domenica 25 giugno

Alguer Comedy

Ore 21.30

Francesco Cicchella in BIS Summer Tour | spettacolo teatrale

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Biglietti: Prima Poltrona € 25 (+15% d.p.) | Seconda Poltrona € 20 (+15% d.p.)

Abbonamento 4 spettacoli : 80 € prima Poltrona (+15% d.p.) | 70 € Seconda Poltrona (+15% d.p.)

Biglietti on line www.ticketone.it | Botteghino Atelier#3 – Alghero Turismo Bookshop – via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292



Lunedì 26 giugno

Ore 21.00

Piero Marras in concerto| concerto chiusura Festa della Musica

A cura della Pro Loco Alghero

DOVE: Piazzale Lo Quarter

Ingresso libero su prenotazione



