Le dieci spiagge più belle della Sardegna

La top ten degli utenti di TripAdvisor

Di: Redazione Sardegna Live - Nella foto Cala Mariolu

Il mare della Sardegna è una meraviglia che non smette di sorprendere i milioni di turisti che ogni anno scelgono la nostra isola per le proprie vacanze.

Quali sono le mete preferite dai viaggiatori che nei mesi più caldi scelgono di scoprire le bellezze della Sardegna?

Ecco la top ten delle spiagge più belle dell'isola secondo TripAdvisor, il più celebre portale web di viaggi al mondo, contenente recensioni, commenti e foto di località, ristoranti, locali notturni e strutture ricettive.

1. La Pelosa di Stintino, in provincia di Sassari, conserva immutato il suo fascino. Contraddistinta da una sabbia bianca finissima e dal mare azzurro-turchese dal fondale molto basso. È collocata nell'estremo lembo nord-occidentale della Sardegna, e si affaccia sul golfo dell'Asinara e sull'omonima isola dominata da una suggestiva torre aragonese risalente al XVI secolo.

2. La Cinta di San Teodoro, uno dei simboli della costa nord-orientale e di tutta la Sardegna, spiaggia situata in uno dei contesti naturalistici più belli del Mediterraneo. Il fondale è basso e sabbioso, l’acqua limpida e cristallina.

3. Cala Mariolu, una delle meraviglie della Sardegna. Una delle spiagge più belle del mondo. Si trova nel territorio di Baunei (Ogliastra) nella costa centro-orientale della Sardegna. Vi si può accedere da terra solo attraverso un impegnativo trekking (per esperti) in mezzo a fitta macchia mediterranea oppure più comodamente via mare, con barche private o con i servizi per le cale in partenza dai porti di Arbatax, Cala Gonone e Santa Maria Navarrese. Nelle vicinanze sono presenti diverse grotte.

4. Cala Goloritzè, un’altra perla del Mediterraneo, nella costa orientale Sardegna, fa sempre parte del territorio di Baunei (Ogliastra). La spiaggia è Monumento nazionale dal 1995, stabilmente inserita dagli utenti di TripAdvisor nella top ten delle spiagge più belle d’Italia.

5. Poetto è la principale spiaggia di Cagliari che si estende per circa dieci chilometri: dalla Sella del Diavolo sino all'inizio litorale di Quartu Sant'Elena. La spiaggia e immensa e bellissima, la sabbia è soffice e il mare è azzurro. Si trova a soli 5 km dal centro storico.

6. Oasi di Bidderosa, cinque calette da sogno custodite in un parco di 860 ettari, in gran parte formato da boschi e macchia mediterranea, protetti dall’Ente Foreste. Si trovano nel territorio di Orosei. Il mare è color smeraldo, la sabbia candida e soffice.

7. Porto Giunco, un’altra spiaggia da sogno, impossibile non restarne affascinati. Si trova a Villasiumius, nella costa sud-orientale, a 45 chilometri da Cagliari. È una delle più famose dell’Isola e più belle in Italia, come sancito dagli utenti di TripAdvisor. Il fondale è basso, la sabbia finissima e il mare è cristallino.

8. Spiaggia di Lu Impostu a San Teodoro, a pochi chilometri da Olbia. Una meraviglia della costa gallurese. Lunga un chilometro e molto larga, la spiaggia è fatta di dune di sabbia finissima e soffice, candida e brillante, punteggiate da ginepri e mimose,​ cardi e gigli marini. L’acqua è limpida e riflette i raggi del sole. Il fondale è basso, adatto ai bimbi, in gran parte sabbioso e digrada dolcemente verso il largo.

9. Spiaggia di Tuerredda a Teulada, nella provincia del Sud Sardegna. E’ un’insenatura molto suggestiva che si affaccia su un mare colorato in tutte le tonalità dell’azzurro. La spiaggia è ampia e sicura, perfetta per una vacanza con bambini per il fondale basso. Nei dintorni si estende la macchia mediterranea, oltre a colline, che regalano maggiore intensità al paesaggio e lo riparano da forti venti. A completare il suggestivo scenario la piccola isola in lontananza dove è situata una torre che osserva dall’alto il territorio selvaggio ma accogliente.

10. Spiaggia di Is Arutas a Cabras, in provincia di Oristano. Uno dei gioielli dell’area marina della penisola del Sinis. È una spiaggia perfetta per chi ama rilassarsi in una natura da sogno. Il fondale, profondo fin dai primi metri, assume un colore verde intenso e azzurro che si trasforma in blu. La limpidezza delle acque permetterà una chiara visuale sulla vita delle specie marine che le popolano. Come tutto il litorale di questa parte del golfo di Oristano, è uno dei luoghi più frequentati dagli appassionati di wind e kite surf.

Perdono posizione rispetto agli anni precedenti:

11. Cala Branchini, situata a San Teodoro, una delle spiagge più celebri della Gallura, nella Sardegna nord-orientale, di fronte all’area marina protetta di Tavolara. È chiamata ‘la piccola Tahiti, per esotica e lussureggiante. È un vero e proprio paradiso terrestre.

12. Spiaggia di Maria Pia ad Alghero. Dune di sabbia bianca ospitano secolari ginepri modellati dal vento e diverse tipologie di piante tipiche della macchia mediterranea disegnano il paesaggio di questa spiaggia. Il fondale basso e sabbioso, nonché la possibilità di ristorarsi all’ombra dell’omonima pineta, rendono il luogo favorevole per trascorrere una intera giornata di relax lungo la litoranea che collega Alghero alla borgata di Fertilia. La spiaggia è sia libera che attrezzata con strutture e servizi balneari, ristoranti e bar.