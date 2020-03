Incidente a Li Punti: oggi l’addio a Elisa

“Non si dovrebbe morire a 15 anni. A 15 anni dovresti goderti la vita, divertirti, fare pazzie e tante altre cose"

Di: Redazione Sardegna Live

I funerali della giovane Elisa Riccobono saranno celebrati oggi, martedì 3 marzo, alle ore 15.30, nella chiesa di San Pio X a Li Puti.

La 15enne sassarese, è morta nel terribile incidente avvenuto due giorni fa alle porte di Sassari, all'altezza proprio della borgata di Li Punti.

Si trovava in sella a un’Aprilia 125 condotta da un amico. I due avevano appena trascorso la sera a una festa di Carnevale quando, per cause in corso di accertamento, la moto ha sbandato in un rettilineo sbattendo contro il marciapiede. Il cuore di Elisa ha smesso di battere circa un’ora dopo.

I medici del 118 l'hanno trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, ma la ragazza non ce l’ha fatta, troppo gravi le ferite riportate. L’amico, invece, ha subito una frattura a una gamba.

La notizia della morte della giovane ha scossa la comunità sassarese che oggi per l’ultimo saluto a Elisa si stringerà attorno al dolore di mamma Gavina e papà Pierpaolo.

Ci saranno anche i compagni di scuola di Porto Torres che ieri, all’ingresso dell’istituto dove studiava la giovane, hanno appeso palloncini bianchi e biglietti: “Sarai con noi in ogni attimo, in ogni ballo, eternamente nostra. Ci mancherai infinitamente”; “E il vento del destino ti porti in alto a danzare tra le stelle, e tu continua a danzare”; “Non si dovrebbe morire a 15 anni. A 15 anni dovresti goderti la vita, divertirti, fare pazzie e tante altre cose. Ma la vita ha deciso così, ti ha portata via, così giovane, avevi tutta la vita davanti. Adesso sei un piccolo angelo. Riposa in Pace Elisa”.