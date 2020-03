Attentato Bolotana. Pais: “Disegno criminale per incutere terrore”

“Atti come questo -ha detto il Presidente- sono l’espressione di una sottocultura che deve in ogni modo essere arginata”

Di: Redazione Sardegna Live

“Due atti scellerati in pochi giorni contro il Corpo forestale della Sardegna sono la dimostrazione che il disegno criminale di chi vuole incutere terrore e fermare gli agenti non conosce tregua. Per questo la risposta delle Istituzioni deve essere di ferma condanna e di grande fiducia nella magistratura che, in breve tempo, assicurerà gli autori di questi gesti alla giustizia”.

Il presidente del consiglio Michele Pais, apprendendo la notizia dell’atto intimidatorio contro l’auto di un ispettore della forestale di Bolotana ha espresso la piena solidarietà alla vittima e alla sua famiglia. “Atti come questo -ha detto il Presidente- sono l’espressione di una sottocultura che deve in ogni modo essere arginata”