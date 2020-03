Nuovo atto intimidatorio contro il Corpo Forestale. Giagoni (Lega): “L’impegno non verrà fermato dalle azioni di vigliacchi delinquenti”

Il Consigliere regionale: “Non saranno certo le azioni di poche mele marce a compromettere l’intero cesto”

Di: Antonio Caria

“Apprendo con sgomento che è stato registrato il secondo atto intimidatorio nel giro di pochi giorni ai danni del Corpo forestale”. Inizia così la nota di solidarietà del gruppo Lega Sardegna e del Capogruppo Dario Giagoni dopo il gesto intimidatorio ai danni del comandante della stazione di Benetutti, Mariano Piras, al quale è stata incendiata la macchina.

“A lui e a tutti gli uomini che quotidianamente si dedicano alla tutela e alla salvaguardia della nostra terra va la mia, e quella di tutto il Gruppo Lega, piena solidarietà”, così ancora Giagoni.

“L’impegno preposto al servizio della comunità – conclude – non verrà fermato dalle azioni di questi vigliacchi delinquenti, tutte le istituzioni sono dalla parte di chi giorno dopo giorno lavora per rendere migliore la nostra regione così come siamo certi lo siano i suoi cittadini. Siamo, infatti, sicuri che le aggressioni arrivino da una esigua minoranza di mele marce e non saranno certo le loro azioni a compromettere l’intero cesto”.