La "iena" Antonino Monteleone ad Alghero

Il giornalista del noto programma di Italia 1 ha postato su Instagram alcune foto dalla cittadina catalana

Di: Redazione Sardegna Live

Il giornalista Antonino Monteleone ha postato sul proprio account Instagram alcune foto da Alghero. "L'Alguer... assaggino di primavera", recita la didascalia che accompagna una serie di scatti che lo ritraggono sui bastioni della cittadina catalana.

Monteleone fa parte della redazione de Le Iene di Italia 1 e, negli ultimi anni, le sue clamorose inchieste hanno riacceso i riflettori su alcune delle vicende giudiziarie più controverse del nostro Paese dal caso David Rossi alla strage di Erba.

Se fosse in Sardegna per piacere o per lavoro non è dato saperlo ma, qualora la seconda ipotesi fosse quella corretta, lo scopriremo prossimamente su Italia 1.