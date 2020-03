Inaugurata questa mattina la nuova sede Aspal di via Orrù

Sindaco Delunas: “Felici di questo passo formale di consegna dello stabile, diamo seguito a tutte le interlocuzioni”

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina in via Orrù, in località ‘Pirastu - Sa Serrixedda, si è tenuta la cerimonia di consegna dei nuovi locali del Centro per l’Impiego dell’area Metropolitana di Quartu Sant’Elena. Hanno partecipato l’assessore Regionale al Lavoro Alessandra Zedda e il direttore generale dell’Aspal Massimo Temussi. Il Cpi di Quartu Sant’Elena, cui fanno capo anche altri dodici comuni, è uno dei più grandi in Sardegna sia come ambito che per numero di utenti.

“Oggi siamo felici di fare questo passo formale di consegna dello stabile, perché diamo seguito a tutte le interlocuzioni dei mesi scorsi - ha commentato il Sindaco Stefano Delunas. I Comuni dove hanno sede le sezioni circoscrizionali per l’impiego sono tenuti a fornire i locali necessari per il loro funzionamento e noi abbiamo individuato questo immobile come sede ideale da destinare all’Aspal”.

“Si tratta infatti di un immobile nuovissimo e con locali funzionali all’attività - ha proseguito il Primo Cittadino -. Spazi che rispondono alle esigenze dell’utenza anche in termini di accesso, visto che Sa Serrixedda tramite viale Europa è facilmente raggiungibile anche da chi arriva dagli altri centri cui fa riferimento questa sede. Abbiamo pertanto siglato dapprima un protocollo d’intesa e successivamente, qualche giorno fa, abbiamo sottoscritto anche il contratto di comodato, che impegnando le parti per i prossimi 15 anni è stato il preludio al trasferimento dell’immobile, formalizzato oggi”.

“In vista del trasferimento vero e proprio degli uffici, le interlocuzioni con i vertici e i tecnici del Ctm sono state già avviate - ha poi precisato Delunas. Siamo pertanto in attesa di capire i costi necessari per permettere all’utenza di raggiungere la nuova sede anche con il Trasporto Pubblico Locale, affinché la tratta possa servire il bacino di utenza di tutti i Comuni dell'ambito”.