Scontro in un incrocio a Sinnai: l'auto si ribalta e una donna rimane ferita

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente questa mattina a Sinnai, in via Francesco Sanna Corda, dove un'auto con all'interno una donna si è ribaltata. La conducente è rimasta ferita, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la malcapitata stava percorrendo alla guida di una Fiat Punto una discesa e, giunta a ridosso dell'incrocio con via Spano, una Polo con al volante un giovane le è arrivata addosso.

Il violento impatto ha fatto sì che il veicolo si ribaltasse, ma la donna ha riportato solo svariate contusioni. Sul posto i soccorritori del 118, che hanno trasferito la conducente in ospedale.