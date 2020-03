Attentato i danni del Corpo forestale: incendiata l’auto del comandante della stazione di Benetutti

Ieri notte i malviventi sono entrati in azione nell'abitazione di Bolotana

Di: Ansa

Secondo attentato in tre giorni ai danni del Corpo forestale della Sardegna. Ieri notte i malviventi sono entrati in azione a Bolotana e hanno dato alle fiamme l'auto di proprietà dell'ispettore superiore Mariano Piras, comandante della stazione di Benetutti.

La macchina, una Mazda CX3, si trovava davanti alla sua abitazione. L'attentato incendiario segue di appena 48 ore le fucilate esplose contro il garage della caserma forestale di Seui, nel sud Sardegna: centrata una delle auto parcheggiate all'interno.

Le forze dell'ordine sono all'opera per cercare di individuare gli autori delle due pesanti intimidazioni e capire quali ragioni abbiano provocato gli atti di sfida nei confronti della Forestale.

Solidarietà "per il grave e vile attentato subìto" è stata espressa dal presidente della Regione, Christian Solinas, che ha manifestato "gratitudine a chi combatte in prima linea ogni aggressione all'ambiente e difende le bellezze della nostra isola". L'assessore dell'Ambiente, Gianni Lampis, parla di "un gesto vigliacco contro chi ogni giorno è impegnato per la tutela del patrimonio naturale della Sardegna".

Condanna anche dal comandante del corpo forestale, Antonio Casula, e dal direttore dell'ispettorato di Sassari, Giancarlo Muntoni.