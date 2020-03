Isa Amadi, medico pediatra e ideatrice della SoloWomenRun: “Ci vediamo a giugno, rimandare la corsa dei record è stata una scelta responsabile”. VIDEO

In migliaia aspettavano la data dell’8 marzo, (iniziativa spostata invece al 7 giugno 2020), per via dei rischi dovuti al Coronavirus

Di: Alessandro Congia

Isa Amadi, ideatrice di SoloWomenRun e medico pediatra, spiega le motivazioni che hanno portato i promotori a rinviare la corsa dei record al 7 giugno 2020.

Le sue parole, come già spiegato nei giorni scorsi anche sul nostro giornale, rassicurano le migliaia di donne sullo slittamento di qualche mese dovuto a motivi precauzionali su eventuali contagi di virus influenzali.

Tutte le info aggiornate sulla corsa sono pubblicate su www.solowomenrun.it

VIDEO