Notte di fuoco a Lanusei: le fiamme lambiscono il locale di un noto imprenditore

Le indagini hanno accertato l’origine dolosa dell’incendio

Di: Alessandra Leo

Notte di fuoco a Lanusei, dove attorno alla mezzanotte, in via Ilbono, un incendio ha coinvolto locale di circa 400 metri quadri, adibito a deposito mezzi. Le fiamme hanno lambito inoltre un mezzo adibito ad autonegozio per rosticceria e una cella frigo.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei che ha evitato ulteriori danni ai locali adiacenti e ad altre auto parcheggiate nelle vicinanze.

Il locale e i mezzi interessati dal rogo appartengono a un noto imprenditore del luogo, precedentemente coinvolto in vicende simili. Le indagini, avviate dai Carabinieri di Bari Sardo e di Lanusei, presenti sul posto, hanno accertato l'origine dolosa dell'incendio.