Il balcone si sgretola: cade una donna. Gravi le sue condizioni

E' caduta per alcuni metri

Di: Ansa

Il pavimento del balconcino si è sbriciolato e lei è caduta nel vuoto. Una donna di 69 anni è stata trasportata all'ospedale Brotzu in codice rosso.

La donna si trovava sullo stretto balcone, che affaccia in via Pintor, della sua abitazione il cui ingresso è in via Giardini.

Per cause non accertate la pavimentazione si è sgretolata e la 69enne è caduta per alcuni metri, finendo su un'auto in sosta.

Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto della polizia, del 118 e dei vigili del fuoco.