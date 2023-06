Cagliari. Sputa sull’auto dei carabinieri e li minaccia, 30enne fermato con il taser

I militari sono intervenuti in via Baylle dopo la segnalazione di alcuni cittadini

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri hanno dovuto utilizzare prima lo spray urticante e poi il taser per bloccare un 30enne di Sestu che nella tarda serata di ieri, a Cagliari, ha creato scompiglio con altri ragazzi.

I militari sono arrivati in via Baylle dopo le chiamate di alcuni cittadini, che avevano segnalato la presenza di un gruppo di ragazzi che arrecava disturbo a persone in transito e a quelle nei locali pubblici. All’arrivo dei carabinieri la situazione sembrava in via di normalizzazione ma uno dei ragazzi, avvicinatosi alla pattuglia, ha sputato sull’auto di servizio e minacciato i carabinieri.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 30enne sarebbe stato inviato a salire sull’auto di servizio, rifiutandosi e assumendo un atteggiamento aggressivo, spingendo inoltre il capo pattuglia e riuscendo a divincolarsi. I militari hanno cercato quindi di bloccarlo utilizzando lo spray urticante in dotazione, ma non riuscendo comunque a bloccare l’aggressività del giovane che tentava ripetutamente di colpirli, è stato necessario utilizzare il taser, che ha permesso di rendere inoffensivo il 30enne e portarlo all’interno dell’auto di servizio.

Mentre l’auto si stava allontanando, uno straniero, che non è stato identificato, per impedire che i carabinieri potessero partire con il fermato a bordo, si è sdraiato sul cofano. Dopo aver effettuato una manovra l’autista è riuscito comunque a ripartire. Il 30enne fermato, invece, è stato denunciato per violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.