Riapre l’aeroporto di Tortolì, Deidda: “Una bella notizia”

Secondo il presidente della Commissione Trasporti della Camera “può essere base per i mezzi antincendio”

Di: Redazione Sardegna Live

“Dopo 12 anni dalla chiusura è veramente una bella notizia il rilancio e l'apertura dell'aeroporto di Tortolì, conto di visitarlo nelle prossime settimane, che può diventare un polo importante e di riferimento per un mercato tutt'altro che di nicchia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti della Camera.

“In più, per la posizione, può essere base per i mezzi antincendio e della protezione civile ma anche come base logistica. Non solo. Sono ancora in fase di collaudo e sperimentazione nuovi mezzi, come i vertitaxy o gli aerotaxi o l'elicottero elettrico Volocopter 2X cosi da collegare Cagliari e Tortoli o in futuro Tortolì con Oristano. Auguri alla comunità di Tortolì, alla nuova Amministrazione comunale e grazie alla società AilArbatax e grazie all'Enac per aver esitato celermente anche le ultime pratiche burocratiche e prontamente dato il via libera. Abbiamo il dovere di sostenere le sue potenzialità anche con le infrastrutture connesse e ci mettiamo a disposizione. Un'infrastruttura fondamentale per la crescita dell'Ogliastra”, conclude.