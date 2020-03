Incendio in uno scantinato adibito a legnaia: paura nella notte in pieno centro abitato

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed evitato che si propagassero al resto dell’abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura per gli occupanti di una abitazione ad Orgosolo. Un incendio è scoppiato in uno scantinato adibito a legnaia. Il fatto è accaduto la notte scorsa, intorno all’una e mezza nel centro storico del paese.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Nuoro che hanno domato l’incendio ed evitato che andassero a fuoco le scorte di legna da ardere accatastate nel magazzino. Secondo i pompieri l’incendio è di natura accidentale. Fortunatamente non ci sono stati danni e conseguenze per la struttura o per gli occupanti.