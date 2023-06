Tenta di dare fuoco alla cella e aggredisce gli agenti intervenuti: allarme a Uta

Si tratta della 34esima aggressione subita dagli agenti da gennaio

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora un episodio di aggressione nel carcere di Uta, dove un detenuto ha tentato di appiccare un incendio nella sua cella bruciando le lenzuola e poi ha attaccato gli agenti. L'uomo, già protagonista nel passato di episodi analoghi, è stato fermato dalle guardie intervenute per sequestrare l'accendino.

A quel punto il detenuto si è scagliato contro di loro, ferendone tre a braccia e volto. A lanciare l'allarme è il segretario genereale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna, Michele Cireddu: "Dai numeri in nostro possesso, questa è la 34esima aggressione subita dai nostri poliziotti nel carcere di Uta dal 1° gennaio 2023 - ricorda -, se questo dato coinvolgesse altri operatori di altre forze di Polizia, sicuramente ci sarebbe l’indignazione delle Istituzioni e della classe politica sarda, invece nel caso della Polizia Penitenziaria sembra quasi il prezzo da pagare per lavorare in un Amministrazione fallimentare e da rifondare di sana pianta".

"La situazione - evidenzia Cireddu - è fuori controllo e, viste le premesse, potrebbe precipitare definitivamente", conclude.