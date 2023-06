Dopo 12 anni riapre l'aeroporto di Tortolì

C'è il sì dell'Enac, domani i primi voli

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo 12 anni riapre lo scalo di Tortolì. Ailarbatax, società proprietaria dell'aeroporto, ha infatti ricevuto il vialibera da parte dell'Enac: domani riprenderanno a volare i primi piccoli aerei. Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax, interpellato dall'Ansa commenta così la notizia: "Abbiamo ricevuto ieri l'autorizzazione dell'Enac e già domani arrivano un elicottero da Olbia e un ultraleggero dalla penisola. Quella di domani per noi è una pietra miliare una data storica per l'Ogliastra: dopo 12 anni e dopo un iter burocratico lunghissimo siamo riusciti a riaprire l aeroporto.

"Questo scalo - osserva Meloni - deve diventare una infrastruttura importante non solo per i turisti ma anche per la sperimentazione aerospaziale, abbiamo infatti un accordo col Dass, il distretto aerospaziale sardo, ma intendiamo far diventare questo aeroporto sede strategica anche per i Canadair della Protezione civile nella lotta agli incendi ad esempio, ma anche una pista per l'elisoccorso. Anche su questo bisogna dare risposte alla popolazione ogliastrina e ai turisti che verranno qui".

Ad oggi la pista dell'aeroporto di Tortolì-Arbatax, lunga circa 1,5 km, oggi è aperta a velivoli dell'aviazione generale fino a un massimo di 20 posti e agli elicotteri.

Foto Aeroporto Tortolì-Arbatax