Due incidenti stradali in un quarto d'ora

Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Nel primo pomeriggio la Sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per due incidenti stradali avvenuti, uno in Corso Europa ad Alghero, intorno alle 15:30, e l’altro sulla SP 42, all’altezza della cantina di Sella e Mosca alle 16:45 circa.

Due auto, per cause in corso di accertamento, sono finite fuori strade.

Sul posto è intervenuta la squadra operativa 10A del distaccamento di Alghero che ha messo in sicurezza la zona interessata e ha provveduto, in entrambe gli incidenti, ad affidare gli occupanti dei veicoli al personale del 118.

Sul luogo dell’incidente anche le forze dell'ordine.