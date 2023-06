Escursionista dispersa a Tavolara, recuperata con l'elicottero

La donna è stata individuata e soccorsa dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Era impegnata in un'escursione sul sentiero del costone dell'isola di Tavolara, in un punto particolarmente impervio e difficoltoso da raggiungere, quando non è stata più in grado di scendere a valle: un'escursionista straniera è stata recuperata dall'equipaggio dei vigili del fuoco del reparto di volo di Alghero.

A bordo del velivolo Drago VF143, i vigili individuato e soccorso la turista che si trovava in difficoltà ma che non riportava ferite o segnalava malori. L'intervento è avvenuto nel primo pomeriggio ed è stato effettuato con una manovra di discesa e risalita con il verricello, non appena la donna è stata trovata in mezzo alla macchia mediterranea.

L'isola di Tavolara è meta di escursionisti che percorrono i suoi sentieri, uno dei quali conduce fino alla punta più alta di Tavolara dove si trova una statua raffigurante una Madonna. Molti sono, però, i turisti inesperti che provano a raggiungere la vetta senza una guida esperta.