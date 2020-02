Don Paolo Contini, di ritorno dalla Lombardia, si mette in quarantena volontaria. VIDEO

“E’ una semplice influenza, non ho il Coronavirus”, la scelta responsabile del sacerdote al rientro da Milano

Di: Alessandro Congia

Padre Paolo Contini, 46 anni, stimatissimo e ben voluto dalla sua comunità, ha voluto tranquillizzare con un video i suoi parrocchiani e i fedeli: in un video, racconta e spiega del motivo del suo periodo di quarantena al rientro da un viaggio fatto a Milano ed aggiunge: “Tranquilli, non ho il Coronavirus”.

Febbre e tosse

Una scelta responsabile ed attenta, quella adottata dal sacerdote di Ghilarza, che a Sardegna Live ha raccontato l’accaduto: “Proprio nei giorni scorsi, per un periodo di ferie con amici – dice don Paolo - mi sono trovato a Milano e tra sciopero di alcuni voli per la Sardegna, al mio rientro a Ghilarza ho avuto un po di febbre e tosse; così tramite il mio medico di famiglia e attraverso il numero verde istituito per l’emergenza sanitaria Coronavirus, mi è stato consigliato di mettermi in quarantena per curare questa influenza”.

Le rassicurazioni

Nessun Coronavirus, sia chiaro, la scelta del prelato però è stata chiara e palese, in segno di rispetto per le persone: soprattutto per il lavoro esercitato dai sacerdoti che stanno a contatto anche con fedeli anche anziani o che hanno diverse patologie e un’influenza potrebbe infatti essere deleteria per loro. Tantissimi in queste ore i messaggi e le telefonate dei fedeli a don Paolo, che tranquillizza tutti: “Presto sarò nuovamente da voi, state tranquilli, non ho il Coronavirus”.

GUARDATE IL VIDEO