Fausto Piga: “Anche Barrali è cardioprotetta, in piazza del Popolo arriva il Dae”

La bellissima notizia del primo cittadino Fausto Piga

Di: Alessandro Congia

“Ecco il totem defibrillatore che nelle prossime settimane verrà installato nel centro urbano di Barrali, alla portata di tutti, ma sperando che mai serva. In questo momento stanno svolgendo il corso di formazione per l'abilitazione all'uso i primi 12 cittadini. Se ci sono barralesi interessati fatemi sapere”.

Così il sindaco Fausto Piga ai suoi concittadini: il primo cittadino ufficializza la svolta per l piccolo comune della provincia del Sud Sardegna che aderisce al progetto per utile e fondamentale di dotarsi di un dae, un defibrillatore per l’appunto. Progetto sposato dall’Amministrazione Comunale che invita quei cittadini che volessero imparare ad utilizzare il prezioso apparecchio salva-vita a farsi avanti: “Si spera ovviamente che non ce ne sia mai e poi mai bisogno – dice il sindaco – ma è sempre meglio esser preparati a fronteggiare qualsiasi situazione per il bene delle persone”.