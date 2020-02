Le giornate della salute per le persone senza dimora: la Croce Rossa di Cagliari si mobilita, ecco le date

Lo slogan è “Tutti per la salute, la salute per tutti”. La bellissima iniziativa

Di: Alessandro Congia

Tutti per la salute, la salute per tutti. Croce Rossa Italiana e Sanofi per le Persone senza dimora, sabato 29 febbraio visite specialistiche a Cagliari.

Visite cardiologiche, odontoiatriche, dermatologiche, neurologiche, ma non solo. Sono centinaia i medici specialistici che – grazie al progetto “Tutti per la salute, la salute per tutti” della Croce Rossa Italiana e Sanofi Italia - stanno effettuando controlli medici alle persone senza dimora del nostro Paese. Decine i Comitati che hanno aderito all’iniziativa: da La Spezia a Catania, passando per Roma e Cagliari.

A Cagliari i volontari della Cri e i medici specialisti saranno a disposizione delle Persone senza dimora nella giornata del 29 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 20.00 nella postazione fissa di P.zza Ingrao. Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 si proseguirà percorrendo le vie della città con l’Unità di Strada della Cri.

I medici della Croce Rossa saranno disponibili per effettuare visite mediche generali, rilevazione parametri cardiocircolatori, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturimetria, emoglucotest; somministrazione farmaci, ascolto competente e terapia del dolore.

Molto spesso le persone senza dimora non si rivolgono ai servizi pubblici per curare i loro problemi di salute – alcuni perché non iscritti al Sistema sanitario nazionale o restii a lasciare incustoditi i loro pochi oggetti , finiscono così per convivere quotidianamente con dolori cronici, disturbi e malattie.

Il progetto “Tutti per la salute, la salute per tutti” nasce proprio per questo: avvicinare alle cure sanitarie anche le persone senza dimora presenti in Italia e, potenziare il lavoro che già svolgono i Comitati della CRI su tutto il territorio nazionale.

Durante i mesi invernali, grazie alla collaborazione di Sanofi, la Croce Rossa Italiana ha potuto raccogliere quasi novemila medicinali che, nelle prossime settimane, saranno distribuiti alle persone senza dimora, tramite la rete degli oltre 600 Comitati Cri presenti in Italia.

Il Comitato della Croce Rossa di Cagliari è attivo sul fronte dell’assistenza alle Persone senza dimora da oltre 15 anni e dal 2018 opera in convenzione con il Comune di Cagliari. Solo nello scorso anno sono state assistite oltre 100 persone, fornendo loro beni di prima necessità, supporto sociale e psicologico.

ECCO LE ALTRE DATE