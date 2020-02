Strage di gatti a Birori: "Si utilizza il liquido refrigerante che li porta alla paralisi"

Dieci mici sono stati avvelenati negli ultimi giorni, la sindaca condanna i responsabili

Di: Redazione Sardegna Live

Strage di gatti a Birori. A dare l'allarme è la sindaca Silvia Cadeddu: "Si utilizza il liquido refrigerante per ammazzarli. Una sostanza che porta alla progressiva paralisi con indicibili sofferenze. Gli animali, che non possono essere salvati per via dei sintomi non immediatamente riconoscibili, sono destinati a una fine lenta e atroce".

Una decina di mici, ma il numero sembra destinato ad aumentare, sono stati ritrovati morti negli ultimi 15 giorni. Una vera e propria mattanza. "Sono convinta che la mano sia soltanto una - così Silvia Cadeddu su La Nuova Sardegna - ma anche se cosi non fosse, vorrei lanciare comunque un appello all'autore o agli autori di questi episodi incresciosi. Qualora i gatti, che per indole sono liberi e come tali si aggirano indisturbati per il centro abitato, arrechino fastidio a qualcuno, i modi per limitarne la presenza esistono, eccome. Innanzitutto - sottolinea la sindaca - sarebbe utile esternare questo disagio. Il dialogo e il confronto sono armi potentissime".

Vi è poi un'altra alternativa valida: "Se non si volesse prendere in considerazione questa ipotesi, si potrebbe sempre ricorrere al piano B. Il consiglio è quello di posizionare degli antirepellenti nei giardini delle abitazioni private. Sono totalmente innocui, non nuocciono agli animali e allo stesso tempo li scoraggiano dall'avvicinarsi nelle aree in cui vengono lasciati". 

Poi la sindaca lancia una provocazione: "Sarei disposta a pagare di tasca mia per acquistare gli antirepellenti e metterli a disposizione di chi ne avesse necessità. Tutto pur di evitare che fatti di questo genere continuino a verificarsi. Non posso accettare né tantomeno permettere che nella nostra comunità ci siano persone senza scrupoli capaci di ammazzare creature indifese. Li considero dei vigliacchi. Non sono altro che degli incivili. Utilizzerò qualsiasi mezzo a mia disposizione - promette ancora- per porre fine a un'atrocità insensata. I colpevoli dovranno essere puniti con pene severissime".