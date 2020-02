Coronavirus, il bellissimo gesto di Tiziana e Michela del duo “Le Lucide” ai sardi: “Donate il sangue”

A casa di Ivano Argiolas, il “pretesto” di consegnare il calendario, ha ufficializzato l’impegno delle due artiste cagliaritane

Di: Alessandro Congia

Allarme Coronavirus, la Sardegna si mobilita: in particolare, con il pretesto di consegnare il loro calendario 2020 ( http://bit.ly/LeLucideCalendario2020 ), le famose artiste Tiziana Troja e Michela Musio, il duo Le Lucide di Lucidosottile, sono state a casa di Ivano Argiolas (talassemico, fondatore di Thalassa Azione e da sempre impegnato sul fronte della donazione del sangue in Sardegna) ed hanno lanciato un appello a tutti i sardi chiedendo loro di avvicinarsi alla donazione del sangue, soprattutto in questo periodo in cui il Coronavirus ha limitato l’invio del sangue da Piemonte.

Sardegna Live ha sentito telefonicamente Ivano Argiolas che al riguardo dice che la situazione non è drammatica e che grazie ai donatori abituali che si recano ai centri raccolta sangue, centri trasfusionali e sedi Avis, ai talassemici, ai malati tumorali ed a tutti coloro che hanno bisogno le trasfusioni sono garantite (solo ieri Avis Capoterra ha raccolto 76 donazioni).

Ciononostante, ribadisce Ivano Argiolas, la questione del Coronavirus ha fatto riemergere con tutta la sua forza quanto il centro di coordinamento regionale sangue, le associazioni dei donatori e dei pazienti sostengono da anni, ovvero che la Sardegna - per soddisfare il proprio fabbisogno interno – importa dalle regioni del nord Italia (ora colpite dall'emergenza sanitaria del coronavirus) circa 30 mila sacche di sangue.