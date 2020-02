Nella notte a fuoco un furgone

Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno all’1:30 di oggi i Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti in via Principe di Piemonte a Porto Torres dove un furgone è stato interessato da un incendio.

I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato il rogo.

Presenti sul posto anche le Forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso.